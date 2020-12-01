شكرا لقرائتكم نور الشربينى تحافظ على صدارة التصنيف العالمى للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف العالمى الجديد للسيدات فى شهر ديسمبر الجارى، حيث واصلت البطلة المصرية نور الشربينى صدارة التصنيف بعدما عادت إليه لأول مرة في نوفمبر الماضى منذ أن فقدته فى ديسمبر 2018، لتسترد صدارتها بعد غياب 23 شهرًا على التوالى، وذلك بعد تتويجها مرخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش التى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة خلال أكتوبر الماضى.

وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة إلى المركز الثانى خلف نور الشربينى، وفى المركز الثالث استقرت نور الطيب لاعبة هليوبوليس واحتلت المركز الرابع الفرنسية كاميل سيرم.

كما حافظت البطلة الشابة هانيا الحمامى إلى المركز الخامس، بعد وصولها إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية للاسكواش وتغلبها على كاميل سيرم.

وتقدمت البطلة المصرية سلمى هانى إلى المركز العاشر، ليضم تصنيف التوب 10، خمس لاعبات من مصر.



الاسكواش

وتُعد نور الشربينى أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات، ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

وتوجت نور الشربينى ببطولة العالم 4 مرات، الأولى عام 2015، ثم 2016 على التوالى، قبل أن تتوج فى العام الماضى باللقب الثالث فى شهر مارس، وفى نوفمبر باللقب الرابع ببداية الموسم الجديد.