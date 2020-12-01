شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا لمنتخب اليد قبل الانتظام فى المعسكر المغلق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد سلبية مسحة لاعبى منتخب اليد الأول و الجهاز الفنى قبل الدخول فى المعسكر المغلق المقرر إنطلاقه اليوم فى إطار الإستعداد لكأس العالم المقرر إقامته فى مصر يناير 2021 القادم .

وخضع منتخب اليد إلى مسحة فيروس كورونا الطبية صباح أمس الأثنين للاطمئنان على اللاعبين ، حيث تأكد منذ 3 أيام إصابة اللاعب عمر الوكيل بكورونا قبل اجراء مسحة جميع اللاعبين .

و يسعى اتحاد اليد إلى توفير معسكر خارجي للمنتخب يتخلله احتكاكات ودية قبل انطلاق المونديال من اجل أن تكون فترة الإعداد على افضل ما يكون خاصة فى ظل قوة المنافسة التى تشهدها البطولة .

ألتقي أول أمس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة ، في إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

وأكد صبحي أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التي ستؤازر المنتخب المصري خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش في جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء في الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها في يناير المقبل.

حضر اللقاء الدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي للبطولة، المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، الإستاذ مجدي رشدي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلون عن شركة تذكرتي .