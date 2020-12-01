شكرا لقرائتكم تشكيل طلائع الجيش المتوقع لمواجهة الزمالك فى كأس مصر 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادى الزمالك مع طلائع الجيش اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب، في إطار مباريات نصف نهائى بطولة كأس مصر، ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات ضعيفة بعدما فشل فى تحقيق لقب دورى أبطال إفريقيا بعد الخسارة على يد الأهلى فى النهائى بهدفين لهدف، لتصبح بطولة الكأس آخر أمل لإنقاذ الموسم.

تأهل طلائع الجيش إلى نصف النهائى بعدما أطاح بفريق بيراميدز بركلات الترجيح، مع وجود كوكبة من اللاعبين المميزين ما يُنذر الزمالك بأن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق.

وأعلن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بطلائع الجيش، عن قائمته أمام الزمالك، وجاءت كالتالى: محمد بسام، حسام غانم، محمد ناصف، على الفيل، مهند لاشين، فرانك ستيفن، ناصر منسى، حسن مجدى، حسين السيد، أحمد علاء، ابراهيما، عمرو مرعى، إسلام محارب، خالد سطوحى، محمد شعبان، أحمد سمير، تونى، زولا، مصطفى جمال، عمرو جمال، أحمد هانى، الزنارى.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ثمانية صفقات حتى الآن هم: حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى ، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع لمواجهة الزمالك فى كأس مصر 2020



فى حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد ناصف، على الفيل، خالد سطوحى، زولا

الوسط: مهند لاشين، فرانك ستيفن، أحمد سمير، إبراهيما كونيه، إسلام محارب

الهجوم: عمرو جمال

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

ويلتقى الزمالك مع طلائع الجيش فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، في المباراة المذاعة على قناة أون تايم سبورت ON TIME SPORT.

قائمة الزمالك



أعلن باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك قائمة الفريق لمباراة الغد امام طلائع الجيش فى نصف نهائى كأس مصر، وضمت القائمة كلأ من محمود جنش، محمد ابو جبل، حازم إمام، مصطفى محمد، محمد عبد السلام، كريم بامبو، محمد عواد، محمد عبد الغنى، طارق حامد، محمد أوناجم، إسلام جابر، محمود علاء، محمود عبد العزيز، مصطفى فتحى، أسامة فيصل، أحمد عيد، حسام أشرف، حاتم سكر، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو .

التشكيل المتوقع للزمالك



محمود جنش-إسلام جابر - محمود علاء - محمد عبد الغنى - أحمد عيد-طارق حامد - فرجانى ساسي- محمد أوناجم - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو-مصطفى محمد.