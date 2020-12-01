شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: لا يوجد مديونية كبيرة على الزمالك وتم حل أزمة القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادى الزمالك والمشرف على الفريق، عن حقيقة المديونيات التى تقع على القلعة البيضاء بعد إيقاف مجلس إدارته وقال قاسم فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كان هناك بعض الأمور المعقدة فى النادى مثل رفض قيد اللاعبين بسبب الأمور المادية ولكننا قيدنا 29 لاعب فى القائمة المحلية و34 لاعب فى الأفريقية، وتم حل الأزمة، ولا صحة لشائعات المديونية الكبيرة لأن القيد تم فى النهاية.

أضاف: كاسونجو تم رفع إسمه من القائمة وحتى الآن بطاقة حميد أحداد لم تصل، ولكنه لن يكون معنا فى الدور التمهيدى بأفريقيا، والمثلوثى تم ضمه بشكل رسمى وشارك فى التدريبات.

استكمل: لا تفكير فى أجانب جدد والعدد اكتمل بالزمالك بالنسبة لعدد الأجانب، عملنا فى اللجنة تطوعى ولكن كمشرف على الفريق هناك أجر،

واصل: خسارة بطولة أفريقيا كانت تحتاج إلى تأهيل اللاعبين للخروج من تلك الأجواء واللاعبين الدوليين كان عليهم هذا الدور لتعويض الجماهير فى بطولة كأس مصر وهذا أقل ما يمكن أن يقدموه لأنفسهم وللجماهير.

واختتم: مباراة الطلائع ليست سهلة لأنه فريق قام بتدعيمات قوية وفريق محترم وفى النهاية هى مباراة كأس وليس لها أى مقاييس، والغيابات بالتأكيد ستكون مؤثرة علينا، وظهر تأثيرها أيضاً فى مباراة الأهلى رغم أن الفريق لعب بشكل جيد.