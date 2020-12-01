شكرا لقرائتكم لجنة الصياغة بالجبلاية تحيل أزمة الأثر الرجعى فى بند الـ8 سنوات للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسكت لجنة الصياغة المُشكلة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتضم الرباعى المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد وعلى سليم وأحمد جوهر رؤساء أندية الواسطى والأولمبى وبنى سويف والمريخ على الترتيب، بعدم تطبيق الأثر الرجعى فى بند الـ8 سنوات بشكله الجديد فى لائحة اتحاد الكرة المعدلة حيث أصبح البند تصاعديا، بما يعنى عدم أحقية كل من قضى 8 سنوات فى الجبلاية الترشح إلا على منصب أعلى سواء على النائب أو الرئيس.

فى المقابل، ترى اللجنة الخماسية أن اللائحة الحالية ليست جديدة حتى يتم الغاء الأثر الرجعى، ولكن تم تعديلها فقط وبالتالى يتم تطبيق الأثر الرجعى فى تطبيق بند الـ8 سنوات بشكله الجديد فى اللائحة.

واتفق الطرفان فى النهاية على عدم وضع كلمة تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى أو أثر فورى فى اللائحة المعدلة، على أن يتم إحالة الأمر للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لحسم هذا الأمر شكل تطبيقه النهائى.

وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا ، وتتسع بذلك إلى 60 ناد من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز ( 18 ناد ) وجميع أندية القسم الثاني ( 48 ناد ) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.

كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التعديلات والمقترحات المقدمة من الجمعية العمومية على بنود اللائحة، ووضع اللائحة بصورتها النهائية ، حيث اختارت الجمعية في ختام اجتماعها كلا من: المستشار جمال عويس والنائب طارق السيد والكابتن علي سليم و احمد جوهر لهذه المهمة، وكانت الجمعية العمومية غير العادية قد ناقشت في اجتماعها بنود اللائحة الجديدة التي تتكون من 89 بندا ، حظيت معظمها على موافقة الجمعية بالتصويت على كل بند على حدة، فيما طالب الأعضاء ضبط صياغة بعض البنود