شكرا لقرائتكم أحمد شوبير :صالح سليم ضرب الراحل ميمى عبد الحميد بسبب الترسانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى الإعلامى أحمد شوبير، قصة طريفة عن الراحل ميمى عبد الحميد لاعب الأهلى السابق، والذى ودع عالمنا أمس، وقال شوبير فى تصريحات عبر برنامجه الإذاعى "ساعة مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: ميمى عبد الحميد كانت له قصة شهيرة جداً خلال مباراة الأهلى والترسانة، وسمعتها من صالح سليم، كنت كابتن الفريق وقتها وأجريت معه لقاء لمجلة النادى، وسألته أنه فى مرة اعتدى على رئيس بعثة ومرة أخرى على ميمى عبد الحميد، قال لى كنا نلاعب الترسانة ومحمود حسن كان يلعب فى جبهة ميمى عبد الحميد، وكان ميمى عندما يقطع الكرة يلعبها طويلة ويتم قطعها وترتد علينا بهجمة.

أضاف: ذهبت إليه وقلت له ادينى أنا الكرة عشان ما تتقلبش بهجمهة علينا، ولكنه كرر الأمر أكثر من مرة، فذهبت إليه وضربته على صدره "ييا عم العبلى" وفجأة وجدت ميمى جرى على غرفة خلع الملابس وساعتها الشوط كان قرب يخلص وقعد أنادى عليه ولكنه كان وكأنه عداء.

استكمل: حاولنا الحديث معه لكن لم يقبل، وحاولت أكمل المباراة فى مركز الظهير الأيمن واتقطعت وخسرنا وقتها بنتيجة ثقيلة وانتهى الأمر.

واختتم: ميمى عبد الحميد نفسه روى تلك القصة لى، وقال الدنيا مكانتش ماشية معانا ولكن صالح سليم لم يضربنى وكنا نعانى من اصابات، وصالح سليم هو من أعادنى للنادى مرة أخرى بعد ذلك الموقف.