المصري يطلب رسميا لعب مباريات الموسم الجديد في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، أن النادي خاطب الجهات الأمنية واتحاد الكرة رسميا للعب مبارياته للموسم الجديد في بورسعيد.

وأكمل هاشم في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أن المصري لا يمانع اللعب في أي ملعب بمحافظة بورسعيد، سواء ستاد النادي المصري، أو ملعب بو فؤاد، أو المريخ.

وأضاف: "نتكلف كثيرا باللعب خارج بورسعيد سواء في السويس أو الإسماعيلية، أو برج العرب، ما يصل لـ120 ألف جنيه إيجار للملعب بالإضافة للإقامة وحجز الفندق".

وعن الاستعداد للموسم الجديد، قال هاشم : "مجلس الإدارة موفر كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني لإسعاد جماهير المصري وتحقيق نتائج إيجابية"، نافيا أن يكون هناك أزمة مع أوستن أوموتو لاعب الفريق.