مدرب حراس الأهلي: صوتي "راح" بسبب الاحتفالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

عبر السويسري ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، بفوز فريق القلعة الحمراء بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك في المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضية في ملعب ستاد القاهرة.

وأضاف يانكون من خلال تصريحات نقلتها صحيفة لابروفينس، أنه غير قادر على الحديث في الوقت الحالي من كثرة الاحتفالات بعد الفوز باللقب الغالي، مشددًا أن الأمر كان جنونيًا في مباراة ديربي القرن.

وأكمل أنه بعد نهاية المباراة العصيبة ركض كل فرد من أفراد الجهاز الفني في اتجاه وكان الأمر جنوني، وقال: "المباراة لم يكن فيها جماهير لكن نجحنا في صناعة الأجواء بأنفسنا."

وواصل: "لدينا مباراة اليوم في نصف نهائي كأس مصر ونأمل في الوصول إلى النهائي، كما أننا سنخوض مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان من المغرب."

وعن استمراره في النادي الأهلي بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر قال يانكون: "رئيس النادي تحدث معي وطلب مني البقاء، الأمر كان يدعو للفخر، كنت أظن أنني سأرحل بعد مع الجهاز السابق، الرئيس طلب مني البقاء مع الفريق، ولم أتردد ثانية واحدة من أجل القبول، هذا دليل على أنه هناك ثقة كبيرة في وفي العمل الذي أقدمه."