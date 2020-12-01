مدرب الزمالك السابق يوجه رسالة لموسيماني بعد التتويج بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص الصربي ميتشو مدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الزامبي على تهنئة الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح موسيماني في قيادة الأهلي لاستكمال مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الوداد في نصف نهائي البطولة بنتيجة (5-1) في مجموع لقائي الذهاب والإياب، كما قاد الفريق الأحمر للفوز على غريمه الزمالك في مباراة النهائي بنتيجة 2-1 ومن ثم التتويج باللقب الغائب منذ 7 سنوات.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر ميتشو صورة لموسيماني تجمعه مع جهازه الفني ولاعبي الأهلي خلال احتفالهم ببطولة دوري الأبطال.

وعلق ميتشو: "مبروك يا رجلي.. في سبتمبر 2020 عندما أردت معرفة كل شئ يتعلق بمصر، والمصريين والكرة المصرية والأهلي، في نهاية حديثنا المطول قلت لك إن باستطاعتك الفوز فقط".

وأضاف: "هذا التتويج هو نتاج تعبك وتركيزك في كل التفاصيل".

جدير بالذكر أن ميتشو سبق وتولى تدريب الزمالك خلال فترة قصيرة بدأت في 17 أغسطس 2019 واستمرت حتى الثاني من ديسمبر 2019، حصد خلالها بطولة كأس مصر.