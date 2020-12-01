تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام شاختار اليوم بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على فريق شاختار دونيتسك الأوكراني بالمباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير في إطار مواجهات الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يخوض الفريق الملكي مباراة اليوم بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي - ميليتاو - فاران - ناتشو

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - أوديجارد

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما -فاسكيز

يدخل ريال مدريد مباراة اليوم محتلا المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما يحتل فريق ساختار المركز الثالث برصيد 4 نقاط .