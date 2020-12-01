تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش، في تمام الخامسة من مساء اليوم، عهلى ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويدخل الزمالك المباراة الأولى له بعد الهزيمة أمام النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفارس الابيض إلى مصالحة جماهيره بالفوز أمام طلائع الجيش اليوم،

والوصول إلى نهائي كأس مصر.

وتُعد بطولة كأس مصر هي المفضلة لنادي الزمالك في اَخر 10 سنوات، حيث وصل الفارس الابيض إلى النهائي في 8 مناسبات، استطاع أن يتوج بالطولة 6 مرات.

بينما يدخل طلائع الجيش المباراة، تحت قيادة مدربه الجديد طارق العشرين الذي تولى

المهمة خلفًا لعبد الحميد بسيوني، حيث أجرى النادي العسكري العديد من الصفقات، أبرزها عمرو مرعي وحسين السيد.

والتقى الزمالك بالطلائع في مناسبتين سابقتين بكأس مصر قبل لقاء الغد.

المباراة الأولى احتضنها ملعب الجونة بنصف نهائي الكأس موسم 2012-2013 وانصتر الفارس الأبيض بهدفي أحمد جعفر وحازم إمام، بينما سجل للجيش أيمن حفني.

المباراة الثانية كانت في ربع نهائي المسابقة موسم 2016-2017 وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة حملت توقيع حسني فتحي وستانلي أوهايتشي ومعروف يوسف.