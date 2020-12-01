رابط مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش al zamalek vs tala al jaish بث مباشر اليوم بتاريخ 01-12-2020 في كأس مصر

تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد طلائع الجيش
تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد طلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء من المتوقع ان يلعب اليوم نادي الزمالك المواجهة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي محمود جنش ، وفي خط الدفاع إسلام جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمدعيد ، وفي خط الوسط طارق حامد - فرجاني ساسي ، وفي خط الوسط الهجومي أشرف بن شرقي - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو ، وفي خط الهجوم مصطفى محمد.
بطاقة مباراة الزمالك وطلائع الجيش
البطولة كأس مصر
الجولة نصف نهائي
موعد المباراة 01-12-2020
توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 2
معلق المباراة لم يحدد
ملعب المباراة استاد برج العرب
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