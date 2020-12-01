تاريخ مواجهات الأهلي والاتحاد السكندري في كأس مصر.. الأحمر يتفوق

يستضيف ستاد السويس مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في تمام الثامنة من مساء اليوم، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وتُعد مباراة اليوم بين الأهلي والاتحاد السكندري، هامة لكلا الفريقين خاصة لمدربي الفريقين بيستو موسيماني مدرب المارد الأحمر، وحسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر، حيث سعى كلًا مهما إلى إثبات جدارته والوصول إلى النهائي.

ويدخل النادي الأهلي المباراة منتشيًا بالفوز بدوري أبطال إفريقي على حساب نادي الزمالك، بثنائية مقابل هدف، ويسعى إلى استغلال تلك النشوة تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والوصول إلى النهائي.

بينما يحاول حسام حسن أن يحقق المفاجأة بالفوز على النادي الأهلي، خاصة وأنه تولى تدرب زعيم الثغر مع نهاية الموسم الماضي.

الأهلي والاتحاد التقيا من قبل

في بطولة كأس مصر 34 مرة حقق الأهلي الفوز في 23 مباراة فيما فاز الاتحاد بـ 6 مباريات وتعادل خمس مرات.

أحرز النادي الأهلي 63 هدفا في مرمى زعيم الثغر فيما أحرز الاتحاد 24 هدفا في مرمى المارد الأحمر.

وأكبر انتصار حققه الأهلي على الاتحاد كان الفوز بنتيجة 6 / 0 في موسم 58 / 59 فيما كان أكبر فوز للاتحاد على الأهلي هو 4 / 1 في موسم 35 / 36.