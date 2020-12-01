نادي ضبوت يتوج بطلاً للدوري التصنيفي لأندية المهرة

توّج نادي ضبوت الرياضي بطلاً للدوري التصنيفي لأندية محافظة المهرة، بعد فوزه على نادي الساحل في مباراة النهائي التي جمعتهما، الاثنين، على ملعب مخبال الرياضي بمحافظة المهرة.



وسجّل ضبوت هدف المباراة الوحيد قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، عبر لاعبه ناصر مسلم، على وقع صيحات الجماهير التي تواجدت شكل كبير.



وفشلت محاولات نادي الساحل على مدى الشوطين في تعديل النتيجة رغم كثافة الهجمات، لتنتهي المباراة بفوز ضبوت.



وعقب المباراة جرى تكريم البطل ووصيفه من قبل وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب والرياضة والاتحاد العام لكرة القدم وبحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة.



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