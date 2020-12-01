شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وزارة النقل يفوز بدوري الوزارات للكرة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق وزارة النقل بدورى الوزارات لأول مرة للكرة الخماسية وذلك بعد تغلبه علي فريق وزارة الثقافة بهدف نظيف مساء امس بالمركز الاولمبي بالمعادي. والتي اقيمت تحت شعار " مصر أولا .. لا للتعصب شهد اللقاء كل المهندس كامل الوزير، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء مهندس/ محمد احمد مرسي وزير الانتاج الحربي والعميد صبري مصيلحي رئيس جهاز الرياضة العسكري بالقوات المسلحة وحسني غندر رئيس الإتحاد الرياضي العام. وعقب مراسم تسلم ميداليات المركز الأول لفريق وزارة النقل قدم الفريق مهندس كامل الوزير التهنئة للجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق و كل العاملين في وزارة النقل مشيدا بالمشوار الناجح للفريق وتحقيقه الانتصارات المتتالية بدون هزيمة واحدة خلال أدوار البطولة ليتوج بطلا في المباراة النهائية مؤكدا على الاهتمام والدعم الكبير لكافة الأنشطة والفرق الرياضية التابعة لهيئات وشركات وزارة النقل الي جانب تقديم الرعاية الإجتماعية والصحية باعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح منظومة النقل في مصر . الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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