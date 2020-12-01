فورمولا واحد: لويس هاميلتون مصاب بكورونا وسيغيب عن جائزة صخير

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المنامة: أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) أن بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون مصاب بفيروس كورونا المستجد ولن يشارك في الجولة قبل الأخيرة للموسم والمقررة الأحد في جائزة صخير الكبرى في البحرين.

وقال الاتحاد الدولي في بيان الثلاثاء "بامكان فيا، الفورمولا واحد ومرسيدس-أي أم جي بيتروناس أف 1 التأكيد اليوم أنه خلال اختبارات الـ+بي سي آر+ الإجبارية قبل سباق جائزة صخير الكبرى، جاءت نتيجة لويس هاميلتون إيجابية بفيروس كوفيد-19".

وأضاف "وفقا لبروتوكولات كوفيد-19 وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين، وضع نفسه الآن في العزل وتم اعلام من كان على اتصال به".

وأشار البيان الى أن "الإجراءات التي وضعها الاتحاد الدولي للسيارات والفورمولا واحد، ستضمن عدم وجود تأثير أوسع على حدث نهاية هذا الأسبوع" الذي يشكل المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من هذا الموسم الذي توج هاميلتون ومرسيدس بلقبيه عند السائقين والصانعين.

ويأتي الاعلان عن اصابة هاميلتون بالفيروس بعد احرازه الأحد في البحرين أيضا فوزه الخامس تواليا والحادي عشر هذا الموسم، مؤكدا أنه يستحق تماما احراز اللقب العالمي للمرة السابعة في مسيرته ومعادلة انجاز الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر.

وتزامنا مع البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للسيارات، قال فريق مرسيدس إنه "يؤسف مرسيدس-أي أم جي بيتروناس أف 1 الإعلان عن إصابة لويس هاميلتون بفيروس +كوفيد-19+ ولن يتمكن من المشاركة في جائزة صخير الكبرى نهاية هذا الأسبوع".

وكشف "خضع لويس لثلاثة اختبارات الأسبوع الماضي وجاءت النتيجة سلبية في كل مرة، آخرها كان بعد ظهر الأحد في حلبة البحرين الدولية كجزء من برنامج الاختبارات الموضوعة لسباقات نهاية عطلة الأسبوع. ومع ذلك، فقد استيقظ صباح الاثنين مع عوارض خفيفة وتم إبلاغه في نفس الوقت أن أحد الذين كان على احتكاك بهم قبل وصوله الى البحرين قد ثبتت إصابته لاحقا".

وتابع "لذلك، أجرى لويس اختبارا إضافيا وجاءت النتيجة إيجابية. تم تأكيد ذلك عن طريق إعادة الاختبار. يقوم لويس الآن بعزل نفسه وفقا لبروتوكولات +كوفيد-19+ وإرشادات هيئة الصحة العامة في البحرين. بعيدا عن العوارض الخفيفة، فهو يتمتع بصحة جيدة".

وختم "يرسل له الفريق بأكمله أطيب تمنياته بالشفاء السريع. سنعلن عن خططنا للسائق البديل من أجل عطلة نهاية هذا الأسبوع في الوقت المناسب".

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