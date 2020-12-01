شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة أمير مرتضى الأخيرة لساسى وطارق حامد بعد الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير مرتضى منصور مدير الكرة السابق بنادى الزمالك، على توجيه رسالة أخيرة إلى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبا وسط القلعة البيضاء، وذلك بعد رحيله عن النادى عقب إيقاف مجلس الزمالك وإحالة مخالفاته المالية إلى النيابة العامة، وكان لاعبو الزمالك قد ودعوا أمير مرتضى برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا.

ونشر أمير مرتضى عبر حسابه الشخصى على تويتر، صورة من رسالة فرجانى ساسى وعلق عليها "بتمنالك كل خير الفترة القادمة شكراً على احترافيتك وحبك للكيان ونتقابل قريب إن شاء الله".

فيما رد أمير على طارق حامد قائلاً: "شكراً على تعبك وإخلاصك اتشرفت بيك فعلاً.. نتقابل تانى قريباً".

وعبر مدير الكرة السابق بالزمالك عن امتنانه بالعمل مع إسماعيل يسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء قائلاً: وأنا صغير كنت بحلم اتصور مع تيجانا كنت محظوظ إنى اشتغلت معاك واتشرفت بمعرفتك ودعمك ليا".



امير مرتضى

ويدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة مساء اليوم، عندما يلتقى نظيره طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، المقرر إقامتها على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، والتى يحرص خلالها الأبيض لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على البطولة التى يحمل لقبها من النسخة الماضية، بالإضافة إلى رغبته فى مُصالحة الجماهير بعد خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا مؤخرًا لصالح الأهلى الذى فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد القاهرة، ليتوج المارد الأحمر باللقب للمرة التاسعة فى تاريخه، لذا يسعى الأبيض لتحقيق الفوز على طلائع الجيش للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب لتحقيق البطولة للجماهير فى هذا الموسم.