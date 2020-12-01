شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخاطب اتحاد الكرة لتحديد ملعب مباراة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتحديد ملعب مباراة السوبر الأفريقي يوم 10 ديسمبر الجارى بين النادى الأهلى بطل دورى أبطال افريقيا ونهضة بركان المغربى بطل الكونفدرالية، وخاطب اتحاد الكرة الجهات الأمنية لتحديد الملعب وستقام المباراة في القاهرة سواء على ستاد السلام أو الدفاع الجوى وهناك اقتراح لإقامتها فى برج العرب وهو ما لم يتم حسمه مع الجهات الأمنية حتى الأن.

فى السياق ذاته، أكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى الكاف أبلغ الجبلاية بشكل رسمى بإقامة مباراة السوبر الأفريقى بالقاهرة وليس هناك نية لنقلها خارج القاهرة، وقال الجناينى: "الكاف أخطرنا بشكل رسمى بإقامة مباراة السوبر الافريقى بالقاهرة ولا نية لتغيير المكان وهذا قرار نهائى".

وتابع رئيس اتحاد الكرة: "السوبر الافريقى لن يقام على ستاد القاهرة الذى سوف يتم إغلاقه لمدة شهر بسبب الزرعة الشتوية لذا سوف نحدد ملعب أخر ونعلن عنه بشكل لاحق".

وعن نهائى كأس مصر قال عمرو الجناينى: "نتشاور حالياً مع الجهات الأمنية عن الملعب الذى سوف يستضيف نهائى كأس مصر المقرر له السبت المقبل".

وضرب الأهلى موعداً مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقى بعدما توّج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك فى نهائى البطولة، الذى أقيم على استاد القاهرة بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف.

وبتتويج الاهلى باللقب القارى، يلتقى مع فريق نهضة بركان المغربى على لقب كأس السوبر الأفريقى، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.. وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» قد قرر إقامة مباراة السوبر فى القاهرة يوم 10 ديسمبر القادم.