شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تنتهى من اللائحة الجديدة خلال 10 أيام وتنتظر قرار الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، للإنتهاء من صياغة التعديلات الأخيرة على لائحة النظام الأساسى للجبلاية خلال 10 أيام بحد أقصى، قبل اعتماد اللائحة من جانب اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة وإرسالها إلى الفيفا، على أن يحسم الاتحاد الدولى لكرة القدم بعد ذلك مصير اللجنة الخماسية سواء بالمد لفترة جديدة أو إجراء الانتخابات.

وأكد عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة أن الجمعية العمومية طلبت استمرار اللجنة الخماسية فى منصبها لمدة عام أخر وتم وضع هذا المطلب ضمن توصيات محضر الجمعية العمومية لرفعها للفيفا لإتخاذ قرار نهائى فى هذا الشأن، وقال عمرو الجناينى :" أهنىء الكرة المصرية على عقد جمعية عمومية راقية بمستوى فكرى رائع ونقاش صحى لأبعد مدى ومسجلة فلقد كان يوماً من أسعد أيامى، استمرت العمومية من الحادية عشرة صباحا وحتى الثامنة مساء وناقشنا فيها 86 بند".

وتابع رئيس اتحاد الكرة :" لم نصوت على اللائحة بل ناقشنا كل بند وصوتنا عليه بمفرده بدون "كروتة" ، البند الاصعب كان مناقشة عدد أعضاء الجمعية العمومية وتم الاتفاق فى النهاية على 134 عضو بشكل نهائى بعد حوار مطول".

ويضيف عمرو الجناينى: "شكلنا لجنة الصياغة منعاً لأى لبس واختلاف فى مفهوم أى بند مثلما حدث فى بند التجنيد ، ورفعت شعار الدستور والقانون والفيفا ليس لدى أى تغيير فيهم، واستندت لبند الدستور المصرى فى بند التجنيد وقررنا أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بشكل صريح دون أى لبس".

وأكمل: "الجمعية العمومية ثمنت جهود اللجنة الخماسية وطلبت استمرارها لمدة عام أخر، ووضعنا هذا المطلب فى محضر الجمعية العمومية وسنرفعه للفيفا وننتظر قرار الاتحاد الدولى".