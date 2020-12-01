شكرا لقرائتكم غدا.. أسوان يواجه وادى دجلة وديا استعدادا للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق الكرة الأول بنادى أسوان بقيادة سامى الشيشينى لمواجهة نظيره وادى دجلة، ودياً، غداً الأربعاء، وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث يرغب الجهاز الفنى لفريق أسوان فى اختبار الصفقات الجديدة والبالغ عددهم 21 صفقة حتى الآن من أجل تحقيق التجانس بينهم قبل ضربة البداية فى الدورى.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن أقرب الملاعب المقرر لها أن تستضيف مباريات فريق أسوان فى الموسم الجديد بعد إعلان جدول الدورى، وقال أمين فى تصريحات لـ "الخليج 365"، أن ملعب السكة الحديد من الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات أسوان، حيث بات من الصعب أن يخوض أبناء الجنوب مبارياتهم على ملعبهم بسبب طول المسافات وتلاحق المباريات والمسحات التى يخضع لها اللاعبون قبل كل مباراة للكشف عن كورونا.

ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى الحصول على توقيع جون أفيرى مهاجم منتخب كينيا، وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ويعتبر أفيرى الصفقة رقم 21 لأبناء الجنوب، حيث سبقه 19 صفقة أخرى وهم محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

وكشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.