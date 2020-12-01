شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ استعداداته لإياب الدور التمهيدى أمام سولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، تدريباته اليومية اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء إجازة الـ 24 ساعة التى حصل عليها اللاعبون بعد عودتهم من رحلة جيبوتى صباح أمس الأثنين، وذلك عقب التغلب على فريق أرتا سولار بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين يوم السبت الماضى على ملعب حسن جوليد ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر حيث تقام مباراة العودة أمام الفريق الجيبوتى يوم الجمعة المقبل الموافق 4 ديسمبر.

من جانبه، كشف علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب ونجم الزمالك السابق، عن كواليس متابعة الجهاز الفنى للفريق لمباراة نهائى القرن التى جمعت قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب التاسع من البطولة فى تاريخه.

وقال عبد الغنى : تابعت مباراة القمة فى معسكر الفريق مع عماد النحاس ولا وجود للتعصب بيننا إطلاقاً، وحتى بعد المباراة النحاس قال لى أن الزمالك كان أحق بالفوز.

واصل: "الدولة لن تضر الزمالك، والمجموعة الحالية المسئولة عن إدارة الكرة تعشق النادى ولن تفرط فى المسئولية سواء أيمن يونس أو أشرف قاسم أو عبد الحليم على، عليهم الحفاظ على المكتسبات والجيل الحالى".

استكمل: "كان هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية فى جيبوتى وبالفعل حقننا هذا الأمر وسونج سجل الهدف فى شباك فريقه أرتا سولار، ولكن الفرق الأفريقية لم تعد ضعيفة مثل قبل ذلك".

واختتم: "المقاولون لا يعطى اللاعبين أعلى أجر فى الدورى قد يكون المقابل بسيط عن أندية كثيرة ولكن الحالة التى بين اللاعبين وثقتهم فى الجهاز الفنى والنادى خلقت حالة إيجابية ساعدتنا على تطور مستوانا ونراهن على تلك الروح فى استكمال مشوار الكونفدرالية".

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق فوز عام على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه.