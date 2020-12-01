hespress: أشرف بنشرقي يدرس عرض العين الاماراتي

كشفت صحيفة hespress المغربية عن تفكير نجم هجوم الزمالك أشرف بنشرقي في العرض المقدم له من جانب إدارة نادي العين الاماراتي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت مصادر الصحيفة المغربية تلقي إدارة نادي الزمالك لعرض ضخم للغاية من النادي الاماراتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن المفاوضات توقفت بسبب انشغال الجانب المصري بمنافسات دوري ابطال افريقيا.

وتمكن أشرف بنشرقي من قيادة الزمالك إلى الدور النهائي لدوري الأبطال أمام الأهلي، بفضل الأهداف الحاسمة التي سجلها على مدار الأدوار الإقصائية، وفي رصيد اللاعب 7 أهداف في المسابقة بفارق 3 أهداف عن الفائز بلقب الهداف “كريم عريبي”.

وأوضحت هسبريس قائلة “سيدرس بنشرقي العرض المقدم من نادي العين، لكن على إدارة العين تقديم عرض رسمي للحصول على خدمات النجم المتألق، والذي قاد المجموعة إلى نهائي الأبطال قبل الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد”.

وأكمل التقرير المغربي من هسبريس حديثه عن بنشرقي بالإشارة إلى العلاقات الوطيدة التي تربطه بنجوم نادي الزمالك، حيث دعم محمود شيكابالا في محنته الحالية أمام بعض جماهير الأهلي، حيث تعرض لحملة عنصرية وتنمر، وقام بنشرقي بنشر صورة شيكابالا وعليه قلب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر في إشارة منه لدعم قائد فريقه.