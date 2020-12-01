شكرا لقرائتكم خبر عن حصة رياضية يومياً بالمدارس الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اطلع ‏رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون الخليجي ، في اجتماعهم الـ32 الذي عقد «عن بعد»، بحضور ‏نائب رئيس ‏اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نيابة ‏عن ‏الرئيس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد حصة دراسية رياضية يومية ملزمة لجميع ‏‏المراحل التعليمية، مقدمين الشكر والتقدير لوزراء التربية والتعليم بدول ‏‏المجلس للموافقة على زيادة الأنشطة الرياضية بجميع المدارس الحكومية الخليجية، على أن تتم ‏‏توصية الاتحادات الرياضية الوطنية لدعم ورعاية المسابقات الرياضية المدرسية.‏ واعتمد الاجتماع تشكيل فريق عمل برئاسة الأمير فهد بن جلوي ‏لبحث أوجه التعاون الدولي ‏المشترك بين دول المجلس والدول المتقدمة رياضياً والمنظمات الإقليمية ‏والدولية.‏

كما أقر المجتمعون إنشاء هيئة فض المنازعات الخليجية بمملكة البحرين، وتعيين الدكتور عبدالرحمن ‏‏الخشرم مديراً تنفيذياً لها، على أن يتم تشكيل مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة، وقيام اللجان ‏‏الأولمبية الخليجية بإرسال قائمة مرشحيها للمجلس، والرفع بذلك في الاجتماع القادم للمكتب ‏‏التنفيذي بدول المجلس، المقرر عقده على هامش دورة الألعاب الخليجية الثالثة، التي ستقام ‏‏بالكويت مارس المقبل. ‏ ووافق الاجتماع على الخطة الإستراتيجية لتطوير العمل المشترك في المجال الرياضي، والرفع بذلك ‏‏لمقام المجلس الأعلى للاعتماد، على أن يكون إطلاقها عام 2021 ولمدة خمس سنوات، مع تشكيل ‏‏فريق عمل برئاسة أمين عام اللجنة الأولمبية العمانية طه بن سليمان الكشري، لمتابعة ‏‏تنفيذ الخطة. ‏

وأدرج الاجتماع رياضتي الفروسية (مسابقة القفز الحر) والألعاب الشتوية (الهوكي) ضمن ‏‏الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، ودمجها مع دورة الألعاب الرياضية ‏‏الشاطئية الخليجية الثالثة، لتكون دورة ألعاب واحدة وبشكل استثنائي، مع إضافة ألعاب: كرة ‏‏القدم الشاطئية، كرة اليد الشاطئية، كرة السلة 3×3 الشاطئية، كرة الطائرة الشاطئية، ‏‏الدراجات المائية (الجت سكي).‏

حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية العربية السعودية ‏عبدالعزيز العنزي، ومدير العلاقات الدولية المكلف باللجنة الأولمبية عبدالعزيز البقوص.‏