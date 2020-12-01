المحمدي يختار 28 لاعباً لكأس آسيا

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ودشن الأخضر تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، على أن تستمر التحضيرات إلى نهاية المعسكر.
يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاما 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.
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