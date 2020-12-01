شكرا لقرائتكم خبر عن المحمدي يختار 28 لاعباً لكأس آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم صالح المحمدي، 28 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر الإعدادي بمدينة الدمام، الذي يستمر حتى 14 ديسمبر الحالي، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020. وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: رائد أزيبي، وعبدالرحمن الصانبي، ومشاري سنيور، وعبدالله البيشي، وخالد دغريري، ومحمد النخيلان، وريان حامد، ومحمد الدوسري، وعلي فؤاد، ومحمد اليامي، ونواف المطيري، ومحمد العوفي، وأحمد النخلي، وسالم مقعدي، وزياد الجهني، وعوض الناشري، وفيصل الغامدي، وباسل السيالي، وسطام التمبكتي، ومحمد القحطاني، وهزاع الغامدي، وخليل العبسي، وريان البلوشي، ومحمد مران، وجابر قرادي، وسعد الناصر، وعيسى الذكر الله، وهيثم عسيري.

ودشن الأخضر تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، على أن تستمر التحضيرات إلى نهاية المعسكر.

يُذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاما 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.