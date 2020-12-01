شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مباريات قوية فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم ،الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية لمباريات الجولة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث يستضيف الرجاء المطروحى على ملعبه نظيره بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد بعدما فقدا الفريقان نقطتين ثمينتين فى الجولة الأولى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله لذا يأمل محمد عبد السميع المدير الفنى للرجاء التعبير عن نفسه وتحقيق أول ثلاث نقاط له مع أبناء مطروح، بينما يحاول رمضان السيد عدم فقد أى نقاط فى الجولات الأولى لمواصلة المنافسة على الصعود للأضواء.

فى الوقت نفسه يستضيف حرس الحدود بقيادة محمد حليم نظيره الجزيرة المطروحى الصاعد حديثا للقسم الثانى فى مواجهة سهلة نسبيا لأبناء المؤسسة العسكرية ، كما يلتقى مالية كفر الزيات مع دمنهور فى لقاء يبحث فيه أبناء البحيرة بقيادة محمد فايز عن الفوز الأول فى المسابقة.

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يلتقى بنى عبيد مع المنصورة، وبيلا مع الأوليمبى، والحمام مع فاركو، وأبو قير للأسمدة مع دكرنس، وسبورتنج مع كفر الشيخ.