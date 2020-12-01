شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أنور : الأهلي والزمالك تحولا إلى خصوم..و اللجنة المؤقتة ستغير من شكل الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمرو أنور لاعب الاهلي الأسبق، إن لجنة الزمالك المؤقتة سوف تتخذ شكل جديد من التعامل مع باقي الأندية.

وأضاف عمرو أنور، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :اللجنة المؤقتة في الزمالك ستغير من شكل تعامل النادي مع الأندية الأخرى، وستركز على الوصول بالنادي لأفضل مستوياته، والأهلي والزمالك تحولا في الفترة الأخيرة إلى خصوم«.

وتابع :«كنت في الأهلي منذ أيام قليلة، وكانت توجد لجنة تفتيش في حضور محمود الخطيب».

وأكمل:«التتويج بدورى الأبطال»جت في وقتها«، وتعد استمرارا للموسم القوي الذي قدمه الأهلي، موسيماني أدى عملا جيدا مع الأهلى، ويحسب له تغيير شكل الفريق بالفترة الأخيرة، وأعتقد أنه سيتطور كثيرا خلال الفترة المقبلة

وأتم :«مواجهة الاتحاد السكندري صعبة خاصة وأنها تأتي بعد التتويج ببطولة كبرى، لكن زعيم الثغر سيخوض المباراة بتشكيلة جديدة، ولم تخض فترة اعداد كافية ومع جهاز فني جديد وهو ماقد يمنح الأهلى افضلية كبيرة».