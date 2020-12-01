عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كأس الاتحاد الإنجليزي.. مواجهة تاريخية بين توتنهام وفريق مغمور

الثلاثاء 1 ديسمبر 2020

الخليج 365

أسفرت قرعة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عن مواجهة تاريخية بين توتنهام، متصدر ترتيب الدوري الممتاز، وأحد الفرق المغمورة.



ويلتقي توتنهام في الدور الثالث (دور الـ64) مع فريق مارين، المنافس بدوري الدرجة الثامنة الإنجليزي، في لقاء يقام على ملعب الأخير، حسب ما أسفرت عنه القرعة التي أقيمت مساء الإثنين.

ويعد هذا هو الفارق الأكبر بين خصمين في نفس المباراة على مدار تاريخ البطولة العريقة، التي انطلقت قبل 149 عاما.

وتأسس نادي مارين قبل ما يزيد عن 120 عاما، وينتمي لمنطقة ميرسيسايد، التي تضم فريقين من كبار الدوري الإنجليزي، ليفربول وإيفرتون.

جدير بالذكر أن توتنهام حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 8 مرات في تاريخه، كان آخرها عام 1991.

وفي الدور ذاته يستقبل أرسنال، حامل اللقب، منافسه نيوكاسل يونايتد، فيما يستضيف مانشستر يونايتد فريق واتفورد المنتمي للدرجة الثانية.

ويخرج ليفربول لمواجهة مضيفه أستون فيلا، فيما يلعب مانشستر سيتي مع مضيفه برمنجهام سيتي، وتشيلسي مع ضيفه موركامب (الدرجة الرابعة).

ومن المقرر أن تقام المباريات يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني المقبل.