شكرا لقرائتكم أسوان يستأنف استعداداته للموسم الجديد بالمركز الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة سامى الشيشينى مدرب الفريق، استعداداته بمعسكره المقام حالياً فى المركز الأوليمبى، وذلك بعد خوض 5 تجارب ودية استعداداً للموسم الجديد، يدرس الجهاز الفنى للفريق زيادة المباريات الودية فى الفترة المقبلة من أجل تحقيق التجانس المطلوب بين العناصر الجديدة للفريق والتى وصلت إلى 21 صفقة جديدة كان أخرها جون أفيرى مهاجم منتخب كينيا.

من جانبه، كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن أقرب الملاعب المقرر لها أن تستضيف مباريات فريق أسوان فى الموسم الجديد بعد إعلان جدول الدورى، وقال أمين فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن ملعب السكة الحديد من الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات أسوان، حيث بات من الصعب أن يخوض أبناء الجنوب مبارياتهم على ملعبهم بسبب طول المسافات وتلاحق المباريات والمسحات التى يخضع لها اللاعبون قبل كل مباراة للكشف عن كورونا.

ونجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى الحصول على توقيع جون أفيرى مهاجم منتخب كينيا، وذلك بعد التعاقد مع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ويعتبر أفيرى الصفقة رقم 21 لأبناء الجنوب، حيث سبقه 19 صفقة أخرى وهم محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.

وكشفت قرعة الدورى العام لموسم 2020/2021 عن مواجهات قوية لفريق أسوان بقيادة سامى الشيشينى، ويستهل أبناء الجنوب مشوارهم بالدورى بمواجهة فريق إنبى فى الأسبوع الأول، على أن يلتقى أسوان بنادى الزمالك فى الأسبوع التاسع، والأهلى فى الأسبوع الـ 17 والأخير.