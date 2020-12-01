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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كاس مصر



يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً جديداً على المستوى المحلي، عندما يواجه الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السويس في نصف نهائي بطولة كأس مصر، حيث يواجه الفائز من المباراة الفائز من مباراة الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة المقرر اقامته يوم السبت المقبل.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كاس مصر



ويخوض الأهلي مواجهة الاتحاد السكندري منتشياً بعد الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب ستاد القاهرة وانتهت بنتيجة 2/1 لصالح الفريق الأحمر.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كاس مصر



ومن المتوقع أن يدفع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمعظم عناصره الأساسية أمام زعيم الثغر نظرا لصعوبة المواجهة في ظل وجود العميد حسام حسن على رأس القيادة الفنية للفريق السكندري فضلاً عن وجود رغبة داخل النادي الأهلي لتحقيق لقب كأس مصر للظفر بالثلاثية هذا الموسم وتحقيق انجاز تاريخي.

وطالب موسيماني لاعبي فريقه بغلق ملف افريقيا والتركيز في مشوار الفريق بكأس مصر وشدد لهم على ضرورة التفكير فى كل خطوة ومباراة على حدة، خاصة وأن المرحلة الجارية تحمل العديد من التحديات ففي حالة تأهل الفريق لنهائي بطولة لكأس سيواجه الفائز من الزمالك وطلائع الجيش في نهائي البطولة مباشرة يوم السبت المقبل، فيما ينتظر الأهلي تحدي أخر صعب عندما يواجه نهضة بركان المغربي يوم 10 ديسمبر المقبل على لقب السوبر الافريقي.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وعلى صعيد أخر حشد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أسلحته قبل مواجهة الأهلي حيث أعلن العميد قائمة المباراة والتي جاءت كالتالي : عماد السيد و عمرو خليل و صبحى سليمان، محمود شعبان وهشام صلاح ومحمود رزق ومروان النجار وكريم يحيى وصبرى رحيل وعبد السميع سيمو والسيد سالم، خالد الغندور وأحمد نبيل مانجه وأحمد حجى و محمد الصباحى وأحمد راشد و مروان عطيه ورزاق سيسيه وعمار حمدى و خالد قمر و كريم ممدوح و مومن محمد و محمد كامل و محمد بلال

ودخل الاتحاد السكندري في معسكر مغلق بداية من يوم السبت الماضي، والذي شهد غياب عدد من اللاعبين أبرزهم حسام عاشور ومحمود الزنفلى وعمر الميدانى.

قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع بالكأس



أعلن باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق لمباراة الغد امام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر ، وضمت القائمة كلأ من محمود جنش ، محمد ابو جبل ، حازم إمام ، مصطفي محمد ، محمد عبد السلام ، كريم بامبو ، محمد عواد ، محمد عبد الغني ، طارق حامد ، محمد أوناجم ، إسلام جابر ، محمود علاء ، محمود عبد العزيز ، مصطفي فتحي ، أسامة فيصل ، أحمد عيد ، حسام أشرف ، حاتم سكر ، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا ، شيكابالا ، أحمد سيد زيزو .

علي صعيد متصل ، عقد أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالزمالك اجتماعا مع محمد صبحي حارس مرمي الفريق بناءا علي طلب الأخير للحديث حول مشاركته في المباريات وكذلك العروض التي تلقاها مؤخرا .

جاءت الجلسة بعد عقب مران الفريق اليوم والذي حضره أيمن يونس وعبد الحليم علي مدير الكرة في أول أيام استلام عملهم رسميا بعد تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى المكلفة بإدارة النادى خلفا لمجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور .

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في كاس مصر



ويحاول محمد صبحى الخروج على سبيل الإعارة على أقل تقدير لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه نظرا لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى على أمل الإنضمام للقائمة النهائية للمنتخب الأوليمبى المشارك باولمبياد طوكيو 2021 .

من ناحية أخرى عقد عبد الحليم علي مدير الكرة الجديد لنادي الزمالك جلسة مع جايمي باتشكيو المدير الفني للزمالك قبل انطلاق مران الفريق اليوم الإثنين، والذي يأتي استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها غداَ الثلاثاء في بطولة كأس مصر، وتتسلم اليوم اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس.

أشرف قاسم يتسلم مهمته الجديدة بالزمالك



وصل أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادى الزمالك، مقر النادى للاجتماع مع لجنة الإدارة الجديدة برئاسة المستئار أحمد البكرى، كما سيحضر عبد الحليم علي مدير الكرة، الاجتماع مع لجنة الكرة واللجنة المؤقتة قبل أن يلحق بالفريق فى الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش غدًا فى الدور قبل النهائى من مسابقة كأس مصر.

وأكد أشرف قاسم، إن وجوده فى مقر الزمالك يعنى قبوله المهمة، قائلاً"الأمر ليس سهلا.. ولكننا سنقدم افضل ما لدينا من أجل الزمالك.. ماينفعش الزمالك يقولك عاوزك وتتأخر عن النداء.. نتمني الدعم من الجميع في هذه المرحلة الحاسمة".

محمد حسن يعود للمشاركة في تدريبات الزمالك



عاد محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة فى تدريبات الفريق الأبيض، اليوم الإثنين، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك فى إطار الاستعدادات لخوض مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، ويرغب الفارس الأبيض لتحقيق الفوز خلالها للتأهل إلى نهائى كأس مصر، والمنافسة على البطولة التى يحمل لقبه من الموسم الماضى.

ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85 وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.

استبعاد بن شرقي من مواجهة الطلائع



استبعد البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق من قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش غدا فى الدور نصف النهائى لكأس مصر وغادر مصر النادى بسيارته الخاصة .

فى الوقت نفسه غادر التونسى فرجانى ساسى النادى بصحبة زميله المنضم حديثا للفريق حمزة المثلوثى خاصة وأن الأول سيغيب أيضا عن مباراة الغد للإيقاف .

من ناحية أخرى عقد أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بالزمالك، اجتماعًا مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق بناءً على طلب الأخير للحديث حول مشاركته في المباريات وكذلك العروض التي تلقاها مؤخرًا.

جاءت الجلسة بعد عقب مران الفريق اليوم والذي حضره أيمن يونس وعبد الحليم علي مدير الكرة في أول أيام استلام عملهم رسميًا بعد تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد البكرى المكلفة بإدارة النادى خلفًا لمجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور.