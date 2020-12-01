شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة مساء اليوم، عندما يلتقى طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمع بينهما على ستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر، والتى يحرص خلالها الأبيض لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على البطولة التى يحمل لقبها من النسخة الماضية، بالإضافة إلى رغبته فى مُصالحة الجماهير بعد خسارة لقب دورى أبطال إفريقيا مؤخرًا لصالح الأهلى الذى فاز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى على ستاد القاهرة، ليتوج المارد الأحمر باللقب للمرة التاسعة فى تاريخه، لذا يسعى الأبيض لتحقيق الفوز على طلائع الجيش للتأهل إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب لتحقيق البطولة للجماهير فى هذا الموسم.

ويستعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم..

- موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تُقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

- القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

تُذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورت.

- مشوار الزمالك فى كأس مصر

تأهل الزمالك إلى منافسات نصف نهائى كأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه فى دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائى ثم الفوز على نادى مصر ليتأهل إلى نصف النهائى.

- مشوار طلائع الجيش فى كأس مصر

فيما تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

- مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

التقى الزمالك مع طلائع الجيش من قبل فى 32 مباراة من بينهم مباراتين فى كأس مصر، حقق خلالهم الأبيض الفوز فى 18 مباراة وتعادلا فى 7 مواجهات وفاز الطلائع فى 7 مباريات أخرى، فيما سجل الأبيض 62 هدفًا واستقبل 34 هدفًا، فيما لم يخسر الأبيض من الطلائع فى كأس مصر فى أى مباراة من قبل.