شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد : تقليص عدد اللجنة المؤقتة للجبلاية إلى 3 فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، غن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية، انتهى عملها بشكل رسمي.

وأضاف أحمد مجاهد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :اللجنة الخماسية عملها رسميا انتهى، وفيفا طلب تقليص عدد اعضاء اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة من خمس أعضاء إلى ثلاثة فقط، وستدير شؤون اتحاد الكرة حتي إقامة انتخابات الجبلاية خلال شهر يناير القادم«.

وتابع :«الفيفا رأى أن بعض اعضاء اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة كانوا غير فاعلين، وخلال شهرين سيتم عقد انتخابات اتحاد الكرة».