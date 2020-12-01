شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عادل يصل القاهرة ويفشل في الاجتماع بمسؤولي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الدنماركي أمير عادل، لاعب ساربسبورج النرويجي الي القاهرة للاجتماع مع مجلس إدارة ادارة الزمالك تمهيدا لتوقيع عقده والانضمام رسميا لصفوف القلعة البيضاء لكنه اللاعب فوجئ فور وصوله إلي القاهرة بايقاف واستبعاد المستشار مرتضي منصور رئيس النادي و ورحيل امير مرتضي المشرف علي الكرة والذي تولي التفاوض معه وقام بالحجز له للحضور للتوقيع مع النادي قبل رحيله عن منصبه

وفشل أمير عادل في التواصل مع اللجنة المؤقتة برئاسة أحمد البكري من اجل الاجتماع معهم والاتفاق علي كافة البنود والشروط الخاصة بعقده

وقام امير مرتضي بالتواصل مع مسؤولي الزمالك واللجنة وادارة الكرة واطلعهم علي موقف وملف اللاعبين للحصول علي توقيعه لكن دون أي تحرك من اللجنة

وقال اللاعب أنه ينتظر أي مسؤول في الزمالك سواء في اللجنة المؤقتة او لجنة الكرة لطلبه للإجتماع معه والتوقيع رسميا مع الزمالك. .