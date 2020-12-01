شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: طالبت لجنة «البكري» بتوفير مستحقات اللاعبين بمنتهى السرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك ان الجميع داخل النادي على قلب رجل واحد خلف فريق الكرة من اجل تحقيق الأهداف المطلوبة من اللجنة.

وقال قاسم في تصريات تليفزيونية مع سيف زاهر: اجتمعت مع احمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير النادي ومع محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة وطالبته بضرورة توفير المستحقات المالية المتأخرة للاعبين بمنتهي السرعة حتي يتسني لها لم شمل الفريق وتلبية طلبات اللاعبين وخصوصًا الأجانب.

وقال قاسم: لازم نصرف مستحقات اللاعبين ولازم اللجنة توفر لنا الدعم المالي المطلوبة للاعبين للحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وتوفير الهدوء والاستقرار للاعبين في البطولات والمباريات.