شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة الزمالك تتواصل مع أحمد عفيفي لتولي منصب المسئول الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن لجنة إدارة الزمالك تتواصل مع أحمد عفيفي لتولي منصب المسئول الإعلامي، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، إن لجنة إدارة الزاملك، تواصل مع أحمد عفيفي الذي سبق له شغل منصب، المسئول الإعلامي بنادي بيراميدز، كى يتولى نفس المنصب بالقلعة البيضاء.

وأوضح هاني حتحوت، إن إدارة لجنة الزمالك، تسعى للتواصل مع عدد من نجوم ورموز النادي، للعمل داخل القلعة البيضاء بالفترة القادمة.