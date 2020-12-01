أشرف قاسم: مقبلون على مهمة صعبة بالزمالك لتوفير مستحقات اللاعبين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، إنه تم تكليفه بمهمة المشرف العام على فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.
وأضاف أشرف قاسم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :لم أتردد لحظة في الموافقة على التواجد داخل الزمالك مرة أخرى، وهدفنا الحفاظ على قوام فريق الكرة«.
وأكمل :«سنحاول تحقيق مطالب بن شرقي وساسي للاستمرار في الزمالك، تم حل مشكلة القيد بالزمالك بالاتفاق على جدولة الديون المستحقة ونحن في انتظار وصول بطاقتي المثلوثي وأحداد من أجل تسجيلهما بقائمة الزمالك الإفريقية، ولو لم تصل قبل 12 مساء فلن يتمكن الزمالك من قيدهما إفريقيا».
وتابع :«حال تأخر وصول البطاقات الدولية، فإن المثلوثي وأحداد، يمكن لهما اللعب إفريقيا بداية من دور المجموعات، في شهر يناير المقبل، بعد فتح فترة التسجيل الثانية من قبل الكاف».
وأتم :«مقبلون على مهمة صعبة للغاية بتوفير مستحقات اللاعبين، وباتشيكو هو من يقرر موقفه من ضم امير عادل».
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