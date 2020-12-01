شكرا لقرائتكم خبر عن يونس : مش هكذب علي جماهير الزمالك وسأعلن الحقيقة مهما كانت مره والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ايمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك إنه تحت أمر نادي للزمالك في أي مكان وفي أي منصب يطلب منه.
وأكد يونس في تصريحات تليفزيونية: انا صريح جدًا ومش هكذب على جماهير الزمالك وسأعلن الحقائق كاملة دون أي خداع حتي يعلم الجميع ما نحن فيه.
وشدد يونس على انه تواصل اليوم مع إسماعيل يوسف وأمير مرتضي في بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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