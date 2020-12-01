شكرا لقرائتكم خبر عن باسم علي يكشف تفاصيل فسخ تعاقده مع الأهلي والإنتقال للمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال باسم على، المنضم حديثا للمقاولون العرب، إنه سعيد بالعودة إلى ذئاب الجبل من جديد، بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بالتراضي.

وأضاف باسم على خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، بأنه سعيد بالعودة إلى بيته، الذي ينتظره تحديات قوية في بطولة الكونفدرالية.

وتابع :«رجعت بيتي وإن شاء الله تكون خطوة إيجابية، عقدي لمدة سنتين، واتفقت مع المقاولون على تفاصيل التعاقد منذ فترة، ولكن تم اليوم الاعلان عن الصفقة بعد حصولي على الاستغناء الرسمي من الأهلي».

وأردف :«اتفقت مع ادارة الاهلى على فسخ تعاقدي بالتراضى ودون خلافات أو مشاكل، النادي الحمر، تعامل معي بكل احترام وعشت بين جدرانه واحدة من أفضل فتراتي، وأهنئه بتتويجه بدوري الأبطال».

وأكد قائلا :«كنت أسعى للمشاركة مع الجونة لأن البعض كان لديه انبطاع عني أنني أتعرض للاصابات كثيرا، لقد تركت بصمة مع الاهلي وابتعدت كثيرا عن المشاركة رغم جاهزيتي، اعترف أنني تعرضت للظلم وظلمت نفسي داخل القلعة الحمراء بسبب عدم المشاركة خاصة بعد تألقي في المباريات التي شاركت بها».

وأتم :«لم يكن هناك تواصل بيني وبين إدارة الأهلي خلال الفترة الماضية وبعد رحيل أحمد فتحي إلى بيراميدز، ومحمد هاني هو اللاعب الاساسي للأهلي في هذا المركز، وهناك أكثر من لاعب يكون بديلا له ويجيد أحمد رمضان بيكهام واكرم توفيق وحسين الشحات، وهو ماجعلني أفضل الرحيل».