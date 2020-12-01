شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض بيع مصطفى محمد بـ10 ملايين يورو بسبب هذا البلد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن يونس، عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، ان مصطفي محمد لاعب الفريق الكروي الاول هو اهم لاعب في الزمالك لازم محدد عقده.
وفحر يونس مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن مصطفي محمد لن يحترف في الدوري القطري أو التركي حتي لو تم عرض ١٠ مليون يورو لان هذه الدول تعمل ضد مصر.
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الوضع في مصر
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اصابات
115,541
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تعافي
102,596
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وفيات
6,636
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