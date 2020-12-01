شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يبحث إقامة معسكر للمنتخب في المجر استعدادا للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو اتحاد اليد برئاسة هشام نصر إقامة معسكر مغلق للمنتخب الأول فى المجر بالتنسيق مع سفير المجر فى مصر استعدادا لكأس العالم المقرر إقامته فى مصر يناير القادم ، ومن المقرر أن يدخل المنتخب فى معسكر داخلي بدءًا من اليوم الثلاثاء بعد اجراء مسحة طبية للاطمئنان عن فيروس كورونا .

والتقي أمس الاول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة ، في إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التي يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التي سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.