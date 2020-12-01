شكرا لقرائتكم الزمالك يقيد 30 لاعبا محليا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام مسئولو الزمالك، بقيد 30 لاعبا فى قائمته المحلية استعدادا لمنافسات الموسم المقبل سواء بخوض منافسات الدورى الممتاز وكأس مصر، حيث يستعد الزمالك فى الوقت الحالى لخوض مواجهة طلائع الجيش التى ستقام فى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، فى إطار دور نصف النهائى من منافسات كأس مصر. وجاءت قائمة الزمالك المحلية كالتالي: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد. خط الدفاع: حازم إمام وحمزة المثلوثى ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وأحمد فتوح. خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد أشرف روقة ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور وإسلام جابر وشيكابالا وأوباما وأحمد زيزو وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وكريم بامبو ومصطفى فتحي. خط الهجوم: مصطفى محمد وحميد أحداد وعمر السعيد. كما قام مسئولو الزمالك، بقيد رزاق سيسيه فى القائمة المحلية وإعارته إلى الاتحاد السكندرى وبذلك يكون قامت إدارة الزمالك بقيد 30 لاعبا فى قائمته المحلية مع قيد تحت السن كلا من محمد صبحى وأحمد عيد بخلاف مجموعة الناشئين المتألقين مع الفريق فى الفترة الأخيرة وهم أسامة فيصل وحسام أشرف وياسين مرعى ومحمد بيسو وحاتم سكر وسيحق لنادى الزمالك ضم صفقات جديدة إلى قائمته المحلية من خلال عمليات الاستبدال حيث احتفظ بالخمس استبدالات الخاصة به.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يقيد 30 لاعبا محليا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.