شكرا لقرائتكم البنا حكما لـ الزمالك وطلائع الجيش.. ومعروف يدير مواجهة الأهلي والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام، اسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباراتي الأهلى والاتحاد السكندرى والزمالك أمام طلائع الجيش فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، حيث ستقام مواجهة الزمالك فى الخامسة مساءًا على ستاد الجيش ببرج العرب، وتقام مباراة الأهلى فى الثامنة مساءً على ستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن يتولى محمود البنا إدارة مباراة الزمالك والطلائع، ويعاونه تحسين أبو السادات، وأحمد حسام، وهشام الفلال حكم رابع، وطارق مجدى حكمًا للفيديو، وأحمد جمال مساعدًا لحكم الفيديو.

كما يتولى محمد معروف إدارة مباراة الأهلى والاتحاد، ويعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال، وعبد العزيز السيد حكم رابع، ومحمود دسوقى حكمًا للفيديو، ومحمد يوسف مساعدًا لحكم الفيديو.

وجاءت قائمة الأهلي استعدادًا للاتحاد السكندرى كالتالي:‏ رامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وأيمن أشرف، ‏وعلي لطفي، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشة، وعلي معلول، ‏ومحمود وحيد، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، وطاهر محمد ‏طاهر، وعربي بدر، وبدر بانون، وصلاح محسن.‏

وبذلك تشهد قائمة الأهلي للمباراة، انضمام أكثر من لاعب من العائدين من الإعارة أمثال صلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر، كما تشهد صفقتين تم إبرامها الصيف الجارى بدر بانون وطاهر محمد طاهر، وجاء انضمام صلاح محسن بعد سلبية عينته من فيروس كورونا.

وتُعد مباراة الاتحاد، أول مباراة للأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء الجمعة بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع كلاً من.. محمود جنش ، محمد ابو جبل ، حازم إمام ، مصطفي محمد ، محمد عبد السلام ، كريم بامبو ، محمد عواد ، محمد عبد الغني ، طارق حامد ، محمد أوناجم ، إسلام جابر ، محمود علاء ، محمود عبد العزيز، مصطفي فتحي ، أسامة فيصل ، أحمد عيد ، حسام أشرف ، حاتم سكر ، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا ، شيكابالا ، أحمد سيد زيزو .