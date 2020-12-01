شكرا لقرائتكم أيمن يونس يوجه رسالة نارية لمحمود الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أيمن يونس رئيس اللجنة الفنية المكلفة بالإشراف على ملف الكرة بالزمالك رسائل لمرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال يونس في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع الإعلامي سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الثلاثاء: "رسالتي لمرتضى منصور انت تعبت في النادي وصنعت منه منشأة عظيمة شكرا على كل ما قدمته".

وعن رسالته للخطيب قال الفيلسوف: "لازم نخلى منافستنا جوه الملعب، احنا هنشتغل لمصلحة نادينا وانت اشتغل لمصلحة ناديك، أتمنى أن تقتصر المنافسة على ما يحدث داخل المستطيل، عايزين وقفة من هنا وهنا عشان نرجع المنافسة الشريفة".

وقرر أحمد البكري، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، اليوم الأحد، تشكيل لجنة فنية لإدارة كل ما يخص فريق الكرة بنادي الزمالك، وضمت نجوم النادي السابقين كل من، أيمن يونس، وأشرف قاسم، وعبدالحليم على "العندليب".



كانت اللجنة المؤقتة قد شكلت أيضا لجنة حكماء ضمت كل من، الكابتن أحمد مصطفى، والدكتور كمال درويش، والدكتور محمد عامر، وفهمي عمر.

يذكر أن وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أقال مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور اليوم الأحد بسبب مخالفات مالية وإدارية.