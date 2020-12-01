شكرا لقرائتكم غزل المحلة يواجه أهلى بنى غازى والإنتاج الحربى وديا استعدادا للدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق غزل المحلة الصاعد حديثا للدورى المصرى الممتاز أهلى بنى غازى الليبى اليوم الثلاثاء ثم يلتقي مع الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل في إطار استعدادات الفريق المحلاوي لبطولة الدوري التى يستهلها بمواجهة سموحة السكندرى خارج الديار ضمن مباريات الجولة الأولى.

وكان الفريق قد خاض العديد من الوديات حتى الآن ضمن خطة إعداد الجهاز الفنى للاعبين إستعدادا للموسم الجديد أمام وادى دجلة ، طلائع الجيش ، سبورتنج السكندرى وألغيت مباراته الودية أمام المنصورة.

ونجح مجلس إدارة النادى بتدعيم صفوف الفريق حتى الآن بـ8 لاعبين حيث تم تمديد إعارة محمود صلاح لاعب الإسماعيلي لموسم إضافى بعدما إنضم أيضا على سبيل الإعارة الموسم الماضى وشارك فى صعود فريقه للممتاز.

كما تم التعاقد مع كلا من :خالد لطفى "منتخب السويس" ، أحمد الشيخ "نادى مصر" ، عمرو شعبان "حارس مرمى الرجاء" ، أحمد حسن "وادى دجلة" ، أحمد عيد "سيراميكا" ، إسلام فؤاد "طنطا" ، إيمانويل إيجبتور "الداخلية".