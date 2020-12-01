بطولة إسبانيا: ريال مدريد يؤكد إصابة هازار في الفخذ الأيمن

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مدريد: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني الإثنين إصابة نجمه ومنتخب بلجيكا لكرة القدم إدين هازار في فخذه الأيمن تعرض لها في المباراة ضد ديبورتيفو الافيس في الدوري المحلي.

وقال النادي الملكي في بيان "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم لاعبنا إيدن هازار (...)، تم تشخيص إصابة في العضلة المستقيمة الأمامية للفخذ الأيمن".

في المقابل، لم يحدد ريال مدريد مدة غياب جناحه الأيسر، لكن وسائل الإعلام الإسبانية اشارت الى أن غيابه سيستمر خمسة عشر يومًا على الأقل.

واضافت التقارير الصحافية أن هازار تعرض للاصابة عقب تدخل مثير للجدل داخل منطقة جزاء ألافيس في الدقيقة 20 بتسديدة أبعدها الحارس فرناندو باتشيكو. وتلاعب هازار بأحد المدافعين الذي عرقله بركبته اليسرى ففقد توازنه وبدا متجهما واضعا يديه على ساقيه متحسرا على عدم امكانية متابعته المباراة.

وفي الوقت الذي كان مدرب الملكي الفرنسي زين الدين زيدان السبت يأمل في أن تكون "ضربة بسيطة"، تأكد الاثنين تعرضه لاصابة عضلية.

ويعتبر الخبر سيئا للنجم البلجيكي الذي عانى من إصابات عدة منذ انتقاله الى صفوف النادي الملكي صيف 2019 قادما من تشلسي الانكليزي لمدة خمس سنوات مقابل 115 مليون يورو.

وغاب هازار (29 عاما و106 مباريات دولية) عن 20 مباراة فقط بسبب الإصابة في سبع سنوات مع تشلسي، لكن الامر اختلف مع ريال مدريد حيث غاب حتى الان عن 37 مباراة في ستة عشر شهرًا. خلال موسمه الأول، عانى هازار من عدة إصابات في الكاحل.

وغاب البلجيكي عن بداية موسم 2020-2021 بسبب إصابة عضلية في ساقه اليمنى، ثم عاد إلى المنافسة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا (2-2). ثم ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19" في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، ما أبعده عن الملاعب لمدة عشرة أيام.

خاض خمس مباريات في مختلف المسابقات حتى الان هذا الموسم وسجل هدفين.

ويغيب هازار عن مباراة فريقه ضد مضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الاخيرة من المسابقة القارية العريقة حيث يحتاج الى الفوز لضمان تأهله الى ثمن النهائي.