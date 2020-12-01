شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يتحدث عن انضمام رمزى ورفعت للجنة الكرة بالزمالك وزيارة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق ورئيس لجنة الكرة بالنادي الأبيض، أن أحمد رمزي ينتظر الانتهاء من بعض الارتباطات الخاصة للانضمام للجنة الكرة، أضاف خلال حواره ببرنامج "ملعب اون تايم" الذي يقدمه الاعلامي سيف زاهر، عبر فضائية "اون تايم سبورتس": "خالد رفعت ونصر عزام سينضمان للجنة الكرة في القريب العاجل" ، ووجه يونس الشكر للاتحاد التونسي على إرسال البطاقة الدولية للاعب المثلوثي صفقة الزمالك الجديد، حيث تمكن الفريق من قيده إفريقيا.

وتابع أيمن يونس: "هدف شيكابالا في الأهلي هو الأفضل في تاريخ مواجهات القمة"، موضحاً إنه من الوارد زيارة مجلس الأهلي أو استقبالهم في الزمالك في الفترة المقبلة.

واضاف أيمن يونس: "فقدنا الكثير من أخلاقيات كرة القدم، الخلاف بين ألأهلي والزمالك يجب أن يكون كرة فقط، نتمنى مواجهة الأهلي في نهائي الكأس ونحدد موعد لزيارتهم". وتابع يونس: "شيكابالا قطعة ألماظ للزمالك، مصدر سعادة لجماهير الفريق الأبيض، سواء فاز الزمالك أو خسر يبقى شيكابالا رمز أحد حاملي جينات الزمالك السحرية الخالدة". وقال رئيس لجنة الكرة: "بيان الأهلي بعد واقعة التنمر من شيكابالا كان جميلا ومعبرا، لكن كنت أتمنى أن يتم توجيهه بشكل مباشر أن يقول الأهلي أنه يتنصل من وقائع التنمر من شيكابالا بشكل مباشر".

كانت اللجنة المؤقتة قد شكلت أيضا لجنة حكماء ضمت كل من، الكابتن أحمد مصطفى، والدكتور كمال درويش، والدكتور محمد عامر، وفهمي عمر.