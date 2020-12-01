شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائى استشفاء: اللاعب يحتاج جلسات أسبوعية لتجنب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صفوت صدقى، أخصائى استشفاء لدى عدة أندية بالدورى الممتاز منها المقاولون العرب والجونة والإنتاج الحربى، إن هناك أنواع جلسات مختلفة لعملية الاستشفاء لأي لاعب لا تقل عن 80 دقيقة لتجنب الإرهاق والتعرض لبعض الإصابات العضلية التي تمنعه من المشاركة في المباريات بشكل منتظم، موضحاً أن جلسات الأستشفاء هامة جداً وبدأت تغزو الأندية الأوربية بشكل واضح الفترة الماضية.

وأوضح صفوت صدقى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الأجهزة الفنية للاندية لا تهتم بدور أخصائى الاستشفاء وتكتفي بمنح هذا الدور لمساعد طبيب الفريق عكس النظام الأوروبى الذى يهتم بالاستشفاء للحفاظ على اللاعبين، وتجنب الإرهاق العضلى والذهنى، حيث يوجد أخصائى لكل 3 لاعبين في الدورى الإنجليزى.