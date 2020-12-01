شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: فايلر رحل لأسباب نفسية وموسيمانى ليس أقل من أى مدرب فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، عن كواليس رحيل رينية فايلر المدير الفنى السابق للقلعة الحمراء عن النادى الأهلى، وأسباب اختيار موسيمانى لتدريب الفريق، وقال توفيق فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق: فايلر عندما عاد بعد كورونا كانت الأمور واضحة جداً، كان اتفاقنا معه سنة وتجدد، وكان يجب أن نعدل العقد لأن الموسم كان قد توقف، وبسبب ظروف الكورونا كان لديه الحق فى فسخ العقد.

أضاف: فايلر كان له ظروف عائلية لا أريد أن أتحدث فيها احتراماً له، وظروفه كانت بسبب خوف زوجته وأولاده من ظروف كورونا، وبعد اصابة بعد إصابة ديفيد سيزا كانت لديه مشكلة حقيقة على المستوى النفسى، وخلال شهر سبتمبر شعرنا بأنه هناك تغير وأن هذا ليس فايلر الذى نعرفه.

استكمل: موسيمانى بالنسبة لى ليس مجازفة على الإطلاق، تاريخه يؤكد ذلك وتدرجه فى تولى الفرق، هذا رجل مستقر مش كل سنة فى مكان، وطريقة لعبه مميزة وبيحب الكرة الحلوة، وعندما عمل فى منتخب جنوب أفريقيا اكتسب الكثير من الخبرات، وكذلك خلال عمله فى صن داونز، كنا نثق فيه ثقة عمياء، وكابتن الخطيب رئيس النادي كان واضح للغاية من البداية بأن موسيمانى رقم 1 بالنسبة لنا.

أردف: خارج التعاقدات طبيعى جدا أن يكون لدى خطط بديلة جاهزة، قبل 3 أشهر من وجود موسيمانى، كان لدينا اقتراحات لأكثر من مدرب ولكن احتراما منا وجود فايلر لم نتحدث مع أى مدرب، ولكن شغلى كان جاهزا فى هذا الملف، لأنه مع أى شئ سلبى نكون جاهزين تماما.

استرسل: موسيمانى فنيا ليس أقل من أى مدرب فى أوروبا هو مدرب أفريقى وهذا أول مرة تحدث مع الأهلى، ولكن لو كان فى أوروبا لكان له شأن آخر، ويعلم أفريقيا جيداً، عندما استقبلته فى المطار كان يتحدث معى عن فريق الوداد وكأنه يتحدث عن فريقه الذى يدربه حافظها "صم" وكذلك الزمالك والرجاء، وحافظ الأهلى بالتفاصيل.

وأضاف: مضينا مع موسيمانى سنتين لأول مرة وليس سنة كما هو المعتاد وبطولة أفريقيا لم تكن مقياس لاستكمال موسيمانى مهمته مع الأهلى، هو مشروع كبير بالنسبة لنا، أفريقيا كانت هدف أساسى ولكن حتى لو لم تكن تحققت لم تكن فاصلة فى استمراره معنا.

اختتم: محمود الخطيب قال لنا لن نتفق مع موسيمانى حتى موافقة صن داونز وهذا ما حدث بلغنا المدرب وهو اتفق مع ناديه، فى النهاية استحالة أن نخسر علاقتنا مع نادى كبير مثل صن داونز بسبب مدرب أو لاعب، ورئيس النادى محترم جداً وقدر طموح موسيمانى.