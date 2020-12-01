شكرا لقرائتكم خبر عن البنا حكما لمباراة الزمالك والطلائع.. ومعروف يُدير للأهلى والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباراتي الأهلى والاتحاد السكندرى، والزمالك أمام طلائع الجيش فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، حيث ستقام مواجهة الزمالك فى الخامسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب، وتقام مباراة الأهلى فى الثامنة مساءً على استاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن يتولى محمود البنا إدارة مباراة الزمالك والطلائع، ويعاونه تحسين أبو السادات، وأحمد حسام، وهشام الفلال حكم رابع، وطارق مجدى حكمًا للفيديو، وأحمد جمال مساعدًا لحكم الفيديو.

كما يتولى محمد معروف إدارة مباراة الأهلى والاتحاد، ويعاونه محمود أبو الرجال وسمير جمال، وعبد العزيز السيد حكم رابع، ومحمود دسوقى حكمًا للفيديو، ومحمد يوسف مساعدًا لحكم الفيديو.