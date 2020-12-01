شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على الكرة بالمقاصة: قادرون على منافسة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة بالمقاصة أن النادي سيشهد إبرام عدد من الصفقات الجديدة خلال الأيام القادمة، بما يليق بطموحات النادي في المنافسة على المراكز الأولى في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وشدد على أن الإدارة الجديدة تسعى للانتهاء من الصفقات المطلوبة لتدعيم صفوف الفريق بالشكل الذي يليق بطموحات النادي ومسئوليه، مؤكدا أنه يعمل على إعادة المقاصة إلى سابق عهده وقت أن كان منافسا للأهلي والزمالك على المراكز الأولى بالدوري.

وأوضح أحمد عبد الخالق في تصريحات لليوم السابع أن هناك تعاونا مثمرا مع إيهاب جلال الذي عاد لتدريب الفريق من أجل مساعدته في بناء فريق قوي خلال الموسم المقبل، وتحقيق نتائج قوية، والابتعاد عن تكرار سيناريو الموسم الماضي بعدما كان الفريق الفيومي مهددا بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وأضاف المشرف العام على الكرة في المقاصة أنه سيكون هناك توازن في تعاقدات الفريق للموسم الجديد بين اللاعبين أصحاب الاسماء واللاعبين القادمين من دوري القسم واللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين بالنادي، بخلاف تطوير قطاع الناشئين، بخلاف المساهمة في إنشاء مشروع الألف محترف.