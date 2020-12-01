7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 - 11 - 2020 فى مقدمتها، باتشيكو يضم 22 لاعبًا فى قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع بكأس مصر. النجمة التاسعة تُزيّن شعار الأهلى بعد استعادة "عرش أفريقيا" حدثت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع فيس بوك صورتها بعد التتويج الأحمر بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك عقب الفوز مؤخراً على نادى الزمالك فى نهائى دورى الأبطال بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضى، ونشرت صفحة الأهلى صورة الشعار الجديد بعد إضافة النجمة التاسعة أسفله، ومن المعروف أن شعار الأهلى يعلوه 4 نجوم حيث ترمز كل نجمة إلى 10 بطولات دورى عام، وأسفله تم وضع 9 نجوم عن 9 ألقاب دورى أبطال أفريقيا. بدر بانون وطاهر وناصر ومحسن وتوفيق فى قائمة الأهلى لمباراة الاتحاد بالكأس أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة الاتحاد السكندرى، التى تقام مساء غدٍ الثلاثاء على استاد السويس، فى نصف نهائي ‏كأس مصر.‏ وكيل ساسى: تجديد عقد اللاعب فى يد الإدارة وارتبطنا بكلمة مع أمير مرتضى أكد مهند عون وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك أن تجديد عقد موكله مع الفريق الأبيض فى يد الإدارة الجديدة فى الوقت الحالى، مؤكدا أنهم ارتبطوا بكلمة مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة السابق على أن يتم التجديد عقب نهائى دورى أبطال أفريقيا. باتشيكو يضم 22 لاعبا فى قائمة الزمالك لمواجهة الطلائع بكأس مصر أعلن باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق لمباراة الغد امام طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر ، وضمت القائمة كلأ من محمود جنش ، محمد ابو جبل ، حازم إمام ، مصطفي محمد ، محمد عبد السلام ، كريم بامبو ، محمد عواد ، محمد عبد الغني ، طارق حامد ، محمد أوناجم ، إسلام جابر ، محمود علاء ، محمود عبد العزيز، مصطفي فتحي ، أسامة فيصل ، أحمد عيد ، حسام أشرف ، حاتم سكر ، سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا ، شيكابالا ، أحمد سيد زيزو . الزمالك يستعجل البطاقة الدولية لأحداد والمثلوثي لقيدهما أفريقيا قبل منتصف الليل طلب مسئولو الزمالك من اتحاد الكرة ضرورة استعجال للاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد التونسي من أجل إرسال البطاقة الدولية للثنائي حمزة المثلوثي وحميد أحداد لقيدهما في قائمة الفريق المحلية والأفريقية قبل حلول الثانية عشرة من مساء اليوم. وفد إداري من الزمالك في اتحاد الكرة لقيد القائمة الأولى حضر وفد إدارى من نادي الزمالك لإنهاء إجراءات قيد القائمة الأولى للفريق، استعدادًا للموسم الجديد وإرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تنتهي فترة القيد في الاتحاد الأفريقي مع حلول منتصف اليوم.

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